Финал Кубка России по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске

Решающий этап старейшего отечественного турнира состоится с 4 по 12 октября в хабаровской арене «Ерофей». В нем примут участие шесть команд — по три лучших клуба групп «Запад» и «Восток». Все команды сыграют друг с другом, а затем проведут матч за 5 место, полуфиналы и финал. Решающий матч пройдет в воскресенье, 11 октября. Отметим, что в этом году Кубок России по хоккею с мячом пройдет по новым правилам. Так, в случае ничьей в основное время будут назначены два овертайма по 10 минут каждый в формате 8 на 8 до первого гола. Если победитель не будет выявлен, тогда команды исполнят серию пенальти до тех пор, пока кто-нибудь из них не выиграет. Добавим, что теперь очки будут начисляться следующим образом: за победу в любое время команды получат по два очка, поражение в дополнительное время или по пенальти принесет одно очко, а поражение в основное время оставит команду без очков.