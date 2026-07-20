К 1 сентября в поселке Березовка отремонтируют дороги и установят освещение

В марте во время прямой линии губернатор Дмитрий Демешин получил от жителей поселка Березовка жалобы на плохие дороги и отсутствие уличного освещения. Глава региона поручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку исправить ситуацию. Губернатор лично объехал объекты, чтобы убедиться: работы завершат в срок. К сентябрю в поселке проложат новые электрические сети, заменят старые и установят дополнительные опоры освещения. Уже закуплены современные светодиодные светильники — ими оборудуют ключевые улицы: Совхозную, Сергеевскую, Дальневосточную, Октябрьскую, Вятскую и другие. Объявлен конкурс на ремонт дорог в Березовке — к работам приступят в августе. Пока дороги отгрейдировали и засыпали щебнем. Губернатор поручил организовать депутатский контроль — куратором поселка останется депутат Госдумы Максим Иванов. Через месяц Демешин планирует вернуться в Березовку, чтобы проверить выполнение работ.