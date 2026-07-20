В ЕАО рассказали, почему в Екатерино-Никольском любят малосольные огурчики

В Октябрьском районе Еврейской автономной области в селе Екатерино-Никольское прошёл Праздник малосольного огурчика, сообщает официальный канал правительства ЕАО «ЕАО — территория действий».
Традиционное событие в этом году состоялось уже в пятый раз и вновь собрало жителей села и гостей, в том числе приехавших из соседних регионов.
Для участников подготовили ярмарку-распродажу, фотозоны, музыкальную программу, игры и конкурсы. Главным гастрономическим состязанием стал выбор самого вкусного малосольного огурца.
Гости праздника также могли увидеть выступления местных творческих коллективов, соревнования по метанию ножей и стрельбе из лука. Школьники показали мастерство владения казачьими шашками.
Завершился праздник запуском в небо фонарей желаний. В Екатерино-Никольском, основанном в 1858 году как казачья станица, продолжают сохранять местные традиции и память о первых поселенцах.