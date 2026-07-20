Беременным россиянкам напомнили о праве на медосмотры с сохранением зарплаты

Беременные женщины имеют право проходить обязательные медицинские осмотры и диспансеризацию в рабочее время с сохранением среднего заработка. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев.
«Работодатель обязан отпускать беременную женщину на обязательные медицинские осмотры и диспансеризацию с сохранением среднего заработка», — сказал политик для ТАСС.
По словам Селезнева, если по заключению врачей беременной необходимы более комфортные условия труда, работодатель должен перевести ее на подходящую работу с сохранением среднего заработка.
Депутат подчеркнул, что при нарушении прав женщины могут обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру, поскольку для беременных предусмотрены дополнительные гарантии защиты на рабочем месте.
Ранее KP.RU сообщал, что в России максимальный размер пособия по беременности и родам составляет почти миллион рублей. Председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков отметил, что с начала работы фонда размер выплат увеличился в 2,5 раза.