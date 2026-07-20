«Рыбная автолавка» сделает остановку в Бикинском округе Хабаровского края

«Рыбная автолавка» совершит остановку в Бикинском округе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», купить свежую рыбу и рыбную продукцию по сниженным ценам местные жители смогут 21 июля.
— Это не просто торговая точка — это важный краевой проект по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Для многих семей это по-настоящему важно: чтобы на столе была качественная, свежая рыба, а бюджет при этом не страдал. Считаю, что такие инициативы реально делают жизнь в округе комфортнее и доступнее, — отметила глава Бикинского округа Олеся Положенцева.
Напомним, в основе проекта — опыт советских автомагазинов, когда в отдаленные территории доставлялось то, что было востребовано у людей. Первой точкой в маршруте «Рыбной автолавки» стал рынок в поселке Переяславка района им. Лазо. Местные жители смогли приобрести кету, сельдь, камбалу, минтай, азиатскую зубастую корюшку, икру минтая, натуральные рыбные консервы и другое.
Теперь приобрести морскую и речную рыбу, рыбную продукцию, в том числе под брендом «Сделано в Хабаровском крае» смогут и жители Бикинского округа. Автолавка сделает остановку на территории привокзальной площади в Бикине с 10:00 до 16:00.
В рамках пилотного проекта «Доступную рыбу — родному краю» планируется охватить девять районов края и реализовать не менее 100 тонн рыбы, добытой и переработанной в Хабаровском крае.