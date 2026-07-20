«Рыбная автолавка» сделает остановку в Бикинском округе Хабаровского края

— Это не просто торговая точка — это важный краевой проект по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Для многих семей это по-настоящему важно: чтобы на столе была качественная, свежая рыба, а бюджет при этом не страдал. Считаю, что такие инициативы реально делают жизнь в округе комфортнее и доступнее, — отметила глава Бикинского округа Олеся Положенцева.