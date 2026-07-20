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За «голую» прогулку по Москве задержана уроженка Прикамья Анастасия Брагина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22-летняя уроженка Пермского края, блогер и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Брагина была арестована в Москве после прогулки в голом виде. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Москве.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево установили и задержали 22-летнюю уроженку Пермского края. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — прокомментировали в полиции.

Известно, что девушка публиковала шокирующий контент в своих соцсетях. Обстоятельства происшествия выясняются. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.