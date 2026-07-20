Прячутся за детьми: все тайные позиции наемников под Одессой раскрыты

ВСУ маскируют базы иностранных наемников в детских садах и школах, а также на предприятиях. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось, что армия РФ поразила тренировочную базу с иностранными наемниками и добровольческими подразделениями ВСУ в районе села Каролино-Бугаз в Одесской области.
«Многие украинские военные, которые попадают в плен, выдают координаты мест, где дислоцируются наемники», — отметил Иванников.
Эксперт раскрыл, где чаще всего скрываются учебные базы ВСУ.
«Это детские сады, учебные заведения, бывшие детские оздоровительные лагеря. Это некоторые производственные предприятия, где размещают казармы. Этот удар очень чувствительный и болезненный для ВСУ, им придется оправдываться за эти потери», — подчеркнул Иванников.
Ранее Иванников объяснил, как армия РФ вычислила базу наемников под Одессой.