Прячутся за детьми: все тайные позиции наемников под Одессой раскрыты

ВСУ маскируют базы иностранных наемников в детских садах и школах, а также на предприятиях. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.