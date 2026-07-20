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В России займутся формированием здоровьесберегающей среды

Работа предусматривает создание и реализацию программ охраны здоровья.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские власти займутся формированием в стране здоровьесберегающей среды. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Эта работа предусматривает создание и реализацию региональных и муниципальных программ охраны здоровья, а также развитие инфраструктуры, способствующей сохранению здоровья граждан.

Поручение дано властям регионов, а также Союзу театральных деятелей России.

Первые результаты кабмин ждет в 2027 году, далее нужно будет отчитываться ежегодно.