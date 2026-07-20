В Госдуме рассказали, в какое время можно делать ремонт в новостройках

Так, по его словам, московские новостройки освобождены от большинства ограничений в течение полутора лет после сдачи дома. Он уточнил, что в этот период можно проводить шумные работы с 07.00 до 23.00 без перерыва на «тихий час», при этом в Московской области, например, «льготный период» действует первые полгода с 08.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные с обязательным «тихим часом», а в Карелии для новостроек действует годичный льготный период.