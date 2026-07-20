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Отключать горячую воду во Владивостоке продолжат до конца сентября

Всего в летне-осенних гидравлических испытаниях теплотрасс предусмотрено четыре этапа.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке с 27 июля по 29 сентября продолжатся плановые отключения горячей воды в связи с проведением летне-осенних гидравлических испытаний теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).

Опрессовка сетей будет проходить в четыре этапа, на каждом из которых горячее водоснабжение временно ограничивается для определённых районов города.

Первый этап запланирован с 27 июля по 5 августа: горячую воду отключат у жителей Первомайского района и части Ленинского района, получающих тепло от ВТЭЦ-2.

Второй этап гидравлической опрессовки пройдёт с 5 по 12 августа.

Третий этап назначен на период с 7 по 14 сентября: коммунальная услуга будет временно отсутствовать у потребителей Советского района и части Первореченского района, которые получают горячее водоснабжение от объединённой котельной, включающей котельные «Северная» и «Вторая Речка».

Четвёртый этап пройдет с 21 по 28 сентября: от горячего водоснабжения будут временно ограничены потребители части Первореченского района и части Ленинского района, получающие услугу от ТЭЦ «Восточная».

Подробный перечень адресов, которые затронут отключения на каждом этапе, опубликован на официальном сайте ДГК.