Отключать горячую воду во Владивостоке продолжат до конца сентября

Третий этап назначен на период с 7 по 14 сентября: коммунальная услуга будет временно отсутствовать у потребителей Советского района и части Первореченского района, которые получают горячее водоснабжение от объединённой котельной, включающей котельные «Северная» и «Вторая Речка».