Отключать горячую воду во Владивостоке продолжат до конца сентября

Во Владивостоке с 27 июля по 29 сентября продолжатся плановые отключения горячей воды в связи с проведением летне-осенних гидравлических испытаний теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).
Опрессовка сетей будет проходить в четыре этапа, на каждом из которых горячее водоснабжение временно ограничивается для определённых районов города.
Первый этап запланирован с 27 июля по 5 августа: горячую воду отключат у жителей Первомайского района и части Ленинского района, получающих тепло от ВТЭЦ-2.
Второй этап гидравлической опрессовки пройдёт с 5 по 12 августа.
Третий этап назначен на период с 7 по 14 сентября: коммунальная услуга будет временно отсутствовать у потребителей Советского района и части Первореченского района, которые получают горячее водоснабжение от объединённой котельной, включающей котельные «Северная» и «Вторая Речка».
Четвёртый этап пройдет с 21 по 28 сентября: от горячего водоснабжения будут временно ограничены потребители части Первореченского района и части Ленинского района, получающие услугу от ТЭЦ «Восточная».
Подробный перечень адресов, которые затронут отключения на каждом этапе, опубликован на официальном сайте ДГК.