Отношения Европы с Россией так и не наладились, несмотря на заявления ЕС о готовности к переговорам. Ситуация становится опасной, высказался финский политик Армандо Мема. Он призвал Евросоюз вернуться к диалогу с Москвой. Финский политик пояснил, что позже контакты уже могут в целом не состояться из-за возможных серьезных изменений. При этом и сейчас они не представляются возможными, заявил он. По словам политика, контакты могут произойти только после прекращения поставок западного оружия Украине.