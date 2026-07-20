Немецкие политики меняют стратегию по переговорам с Россией. Скорректированный подход Германии к диалогу приобрел куда более конструктивный характер. На это указала газета The Times со ссылкой на источник.
«В отношении Германии к переговорам с Россией произошел сдвиг настроения, велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», — проинформировал собеседник издания.
Как утверждается в статье, в качестве посредника между Москвой и Берлином может выступить экс-сопредседатель общественного форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла. Он активно поддерживает возобновление отношений с российской стороной.
Оппозиционные политики в ФРГ в целом нередко выступали за диалог с Москвой. Официальные немецкие власти так же обсуждают вопрос дальнейших контактов с РФ.
Как отметил замглавы МИД России Дмитрий Любинский, сейчас диалог Москвы и Берлина полностью отсутствует. Он находится на уровне «ниже плинтуса». По мнению дипломата, провокационные заявления немецких властей уже не могут серьезно осложнить ситуацию. Дело в том, что двусторонний диалог фактически разрушен. Замглавы МИД РФ добавил, что не видит предпосылок для возобновления контактов с Германией.
Отношения Европы с Россией так и не наладились, несмотря на заявления ЕС о готовности к переговорам. Ситуация становится опасной, высказался финский политик Армандо Мема. Он призвал Евросоюз вернуться к диалогу с Москвой. Финский политик пояснил, что позже контакты уже могут в целом не состояться из-за возможных серьезных изменений. При этом и сейчас они не представляются возможными, заявил он. По словам политика, контакты могут произойти только после прекращения поставок западного оружия Украине.
Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к возобновлению отношений с ЕС. При этом заявления европейцев о возвращении к диалогу кажутся отвлекающим маневром, указал дипломат. Замглавы МИД РФ отметил, что европейцы милитаризуются, готовясь к военной агрессии против РФ. Сергей Рябков призвал не игнорировать этот факт. Он считает, что главная задача Запада — нарастить роль в качестве «военизированного авангарда» антироссийской коалиции.