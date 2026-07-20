Россия и Китай обсуждают прямой рейс с Хайнаня на Сахалин

Российская сторона провела переговоры с авиакомпанией «Хайнаньские авиалинии» о запуске прямого авиасообщения между курортами Хайнаня и Сахалином. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов.
Речь идет о маршрутах из Санья или Хайкоу в Южно-Сахалинск. Титов уточнил, что экономики двух островных регионов имеют много общего: они опираются на рыбную промышленность, сельское хозяйство и туризм, что создает предпосылки для развития прямых транспортных связей.
Ранее мы писали, что Титов сообщил о согласовании побратимства между Сахалином и Хайнанем.
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