Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Китай обсуждают прямой рейс с Хайнаня на Сахалин

Российская сторона провела переговоры с авиакомпанией «Хайнаньские авиалинии» о запуске прямого авиасообщения между курортами Хайнаня и Сахалином.

Российская сторона провела переговоры с авиакомпанией «Хайнаньские авиалинии» о запуске прямого авиасообщения между курортами Хайнаня и Сахалином. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов.

Речь идет о маршрутах из Санья или Хайкоу в Южно-Сахалинск. Титов уточнил, что экономики двух островных регионов имеют много общего: они опираются на рыбную промышленность, сельское хозяйство и туризм, что создает предпосылки для развития прямых транспортных связей.

Ранее мы писали, что Титов сообщил о согласовании побратимства между Сахалином и Хайнанем.

Читайте также: Россия намерена продвигать цифровизацию МСП в ООН.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше