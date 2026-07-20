Глава СК Бастрыкин взял на контроль качество водоснабжения в Красноярске

Еще в 2019 году суд обязал власти организовать снабжение микрорайона питьевой водой в объемах, достаточных для нужд людей, среди которых многодетные семьи, и участники СВО, и пенсионеры. Однако к 2025 году обещанный проект так и не был завершен. На данный момент инженерные сети построили только для одной улицы, подключение к ним домовладельцев других улиц не предусмотрено. Более того, местных жителей заставляют заключать договоры с организацией, у которой вообще нет лицензии на забор воды из тех источников, что они используют.