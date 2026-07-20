Впереди у красноярцев теплая и дождливая рабочая неделя

По данным Гидрометцентра России, на предстоящей неделе в Красноярске установится теплая, но дождливая погода. В течение недели дневные температуры ожидаются стабильно летними — столбики термометров будут достигать отметок +25 градусов. Ночью температура воздуха составит порядка +15 градусов. Дожди синоптики прогнозируют практически на каждый день предстоящей рабочей недели. Причем осадки ожидаются как в светлое, так и в темное время суток. Исключение составит лишь вторник, 21 июля: днем осадков не ожидается. Выходные дни также, вероятно, будут дождливыми. Солнечных дней на наступающей неделе не предвидится. Практически ежедневно небо будет либо затянуто облаками или будет наблюдаться переменная облачность.