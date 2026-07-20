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В Находке проверят сброс неочищенных стоков в озеро Соленое

Прокуратура взялась за ситуацию после жалоб местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по поводу загрязнения озера Соленое в Находке. Поводом стали жалобы местных жителей, которые обнаружили сброс неочищенных стоков в водоем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Природоохранный прокурор сейчас оценивает действия хозяйствующих субъектов, которые могли допустить нарушение, а также решения органов государственного контроля и надзора.

«При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

Если факты загрязнения подтвердятся, нарушителям грозит ответственность. Ход проверки и ее результаты находятся на контроле надзорного ведомства.