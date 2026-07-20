В Находке проверят сброс неочищенных стоков в озеро Соленое

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по поводу загрязнения озера Соленое в Находке. Поводом стали жалобы местных жителей, которые обнаружили сброс неочищенных стоков в водоем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".