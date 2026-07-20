Создание Восточного финансового центра обсудят на ВЭФ-2026

На Восточном экономическом форуме — 2026, который пройдет с 1 по 4 сентября, одной из центральных тем станет создание Восточного финансового центра (ВФЦ). Эта инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина, данного на ВЭФ-2025. Проект федерального закона о ВФЦ, подготовленный при поддержке Минфина и Минвостокразвития, предполагает установление специального правового режима на острове Русский для повышения конкурентоспособности российского рынка капитала и привлечения инвестиций в экономику Дальнего Востока и Арктики. Законопроект включает несколько ключевых новшеств: прямой доступ иностранных инвесторов к российским инструментам, двухуровневую защиту инвестиций (российское право плюс международные соглашения), а также возможность обращения активов в классической, фондовой и токенизированной форме. Также предусмотрены расчеты в рублях, иностранных валютах и цифровых активах, создание Совета по защите прав инвесторов, признание иностранных рейтингов и механизмы бесперебойной работы инфраструктуры при внешних ограничениях. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подчеркнул, что новая экономика макрорегиона уже вызывает интерес у инвесторов, а ВФЦ обеспечит им удобный доступ и стабильную доходность. «Благодаря решениям президента России экономика Дальнего Востока на протяжении десятилетия показывала темпы роста, опережающие среднероссийские. Создан мощный задел для появления новых предприятий мирового уровня в горнодобыче, логистике, энергетике, возникают новые технологические ниши. Эта новая экономика представляет высокий интерес для инвесторов, потенциально — не только из России, но и зарубежных. Предлагаемые механизмы Восточного финансового центра обеспечат удобный доступ для широкого круга инвесторов к инвестиционным возможностям Дальнего Востока и Арктики. Макрорегион получит новые предприятия, рабочие места и налоги, а инвесторы — стабильную долгосрочную доходность, защищенную от рисков недружественных действий», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.