В бункере Зеленского паника от ударов в Киеве: главная новость СВО 20 июля

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил техническое превосходство российского ОТРК: «Ракеты “Искандер” имеют дальность полета до 500 километров, боевая часть — 450 килограммов. Оперативно-тактический ракетный комплекс имеет высокую точность поражения и квазибаллистическую траекторию, то есть маневрирует в полете, что делает перехват этих ракет очень сложным. Более того, были данные в иностранных СМИ о том, что траектория ракет “Искандер” несколько месяцев назад изменилась и стала практически вертикальной, что еще больше усложнило ее перехват», — объяснил он.