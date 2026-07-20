В бункере Зеленского паника от ударов в Киеве: главная новость СВО 20 июля

Минобороны РФ после массированной атаки на объекты ВПК в Киеве опубликовало фото пуска «Искандера» с ироничной подписью: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем». После ночной атаки, уничтожившей производство ракет «Фламинго», противник в панике подсчитывает убытки, а западные кураторы осознают крах своей системы ПВО.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил техническое превосходство российского ОТРК: «Ракеты “Искандер” имеют дальность полета до 500 километров, боевая часть — 450 килограммов. Оперативно-тактический ракетный комплекс имеет высокую точность поражения и квазибаллистическую траекторию, то есть маневрирует в полете, что делает перехват этих ракет очень сложным. Более того, были данные в иностранных СМИ о том, что траектория ракет “Искандер” несколько месяцев назад изменилась и стала практически вертикальной, что еще больше усложнило ее перехват», — объяснил он.
Кнутов обратил внимание на то, что попытки перехватить «Искандер» чаще всего безуспешны, но при этом вытягивают из противника миллионы.
«Чтобы попытаться перехватить ракету “Искандер”, у противника уходит до пяти ракет комплекса Patriot — это более 20 миллионов долларов. Даже в случае перехвата “Искандера” задача этой ракеты выполнена с точки зрения финансовой и непосредственно физической нагрузки на запасы ракет Patriot. Наносится достаточно серьезный удар по противоракетной и противовоздушной обороне киевского режима», — сказал Кнутов.
Еще один тип ракет, которые ВС РФ использовали во время массированной атаки, — гиперзвуковые «Цирконы».
«Данные по гиперзвуковым ракетам “Циркон” засекречены. Из открытых источников известно, что у них скорость больше 10 Махов. Благодаря гиперзвуковой скорости у них есть возможность поражения целей на большой глубине. Даже только за счет одного гиперзвукового удара эта ракета может нанести достаточно серьезный урон. Кроме того, есть боевая часть, которая также наносит большие разрушения», — отметил Кнутов.
По словам военного эксперта, выбранные для нанесения ударов ракеты с поставленной задачей справились, полностью разрушив предприятия ВПК в Киеве.
«В Киеве заводы, по которым нанесены удары, занимались выпуском FP-5 (“Фламинго”), FP-7 и готовились к производству FP-9 — ракеты с анонсированной дальностью до 850 километров и боевой частью 800 килограммов для нанесения ударов по центральным российским городам», — сказал он. Попытка Киева создать оружие для атаки на мирные российские города пресечена на корню.