Неработающим матерям хотят назначить «родительскую зарплату»: подробности

В России предложили ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом за ребенком. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Политик направил соответствующие письмо министру труда Антону Котякову. Такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи.
Миронов предлагает предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. Инициатива основана на опыте Кировской области, где действует программа «бабушкиной зарплаты» для родственников, присматривающих за детьми до трех лет.
Ранее KP.RU сообщал, что беременные имеют право проходить обязательные медосмотры и диспансеризацию в рабочее время с сохранением заработка. Депутат Валерий Селезнев подчеркнул, что при нарушении прав женщины могут обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру.