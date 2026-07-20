Мизулина прокомментировала арест блогерши из Прикамья Анастасии Брагиной

Свой поход на улицу без одежды девушка снимала на фото и видео и публиковала в сеть. Это вызвало резонанс среди общественности, пермячку задержали. Екатерина Мизулина не осталась в стороне от случившегося. Она отметила, что блогер уже не в первый раз публикует развратный контент, который могут увидеть дети.