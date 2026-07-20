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Мизулина прокомментировала арест блогерши из Прикамья Анастасии Брагиной

Она планирует добиваться возбуждения уголовного дела.

22-летняя уроженка Пермского края Анастасия Брагина задержана в Москве за прогулку в голом виде. Арест бывшей участницы «Дома-2» прокомментировала в своих соцсетях глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Свой поход на улицу без одежды девушка снимала на фото и видео и публиковала в сеть. Это вызвало резонанс среди общественности, пермячку задержали. Екатерина Мизулина не осталась в стороне от случившегося. Она отметила, что блогер уже не в первый раз публикует развратный контент, который могут увидеть дети.

«Треш-блогерша публично растлевает детей на своих ресурсах, постоянно находясь в голом виде в кружках, ведёт разговоры в таком виде с детьми преимущественно на интимные темы, а также раздаёт школьникам различные советы развратного характера. Весь контент, который снимает блогер, смотрят тысячи детей, преимущественно в возрасте от 9 до 12 лет», — написала глава «Лиги безопасного интернета».

Екатерина Мизулина добавила, что будет добиваться возбуждения уголовного дела.

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