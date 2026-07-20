В Аяно-Майском районе Хабаровского края ликвидировали все пожары. Ранее на территории района было зарегистрировано 20 очагов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За выходные в муниципалитете ликвидировали основную часть лесных пожаров, в том числе на территории особо охраняемой природной территории «Джугджурский заповедник». Также за прошедшие сутки ликвидировали оставшиеся два очага общей площадью 366 гектаров.
Несмотря на отсутствие распространения огня, в лесах региона по-прежнему действует I-II класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим сохраняется в 8 муниципалитетах, в частности в Верхнебуреинском, Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко.