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В Аяно-Майском районе Хабаровского края ликвидировали все пожары

На территории региона действует I-II класс пожарной опасности.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Аяно-Майском районе Хабаровского края ликвидировали все пожары. Ранее на территории района было зарегистрировано 20 очагов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За выходные в муниципалитете ликвидировали основную часть лесных пожаров, в том числе на территории особо охраняемой природной территории «Джугджурский заповедник». Также за прошедшие сутки ликвидировали оставшиеся два очага общей площадью 366 гектаров.

Несмотря на отсутствие распространения огня, в лесах региона по-прежнему действует I-II класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим сохраняется в 8 муниципалитетах, в частности в Верхнебуреинском, Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко.