За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 6 пожаров, пострадавших нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейске загорелись хозяйственные постройки на площади 400 кв. метров.
Огонь угрожал многоквартирному дому, однако пожарным удалось остановить его распространение. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
В Лесосибирске пожар произошел в нежилом здании. Пламя ликвидировали на площади 70 кв. метров.
За сутки сотрудники МЧС пять раз выезжали на ДТП, происшествий на воде не зарегистрировано. Всего за неделю в регионе потушили 51 пожар, травмы получили три человека, еще четверых спасли. На водоемах погибли три человека.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше