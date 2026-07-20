Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 июля

Овнов ждет беспокойный и противоречивый день. Ситуация меняется часто, проявляются поводы и для радости, и для волнения, и для огорчения. Вы сохраните самообладание, поскольку руководствуетесь здравым смыслом. Такой подход позволяет решить многие проблемы, причем часто быстрее, чем вы ожидали.