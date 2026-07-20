Этими способами пользуются опытные туристы: Как сэкономить на аренде квартиры до 30%

По словам Патешмана, для этого можно оформить две брони на пересекающиеся даты — например, на два и восемь дней, — а затем предложить владельцу отменить одну из них и рассчитаться напрямую. Если хозяин соглашается, он экономит на комиссии сервиса, а часть этой суммы может предоставить арендатору в виде скидки.