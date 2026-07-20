Гробы из Одессы полетят к Макрону и Навроцкому: главная новость СВО 20 июля

Российские военные нанесли сокрушительный удар по тренировочной базе с иностранными наемниками и добровольческими подразделениями ВСУ в районе села Каролино-Бугаз в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его данным, под удары в одесском регионе также попали объекты порта Южный и склад техники ВСУ в Черноморске.
Российские военные могли вычислить базу наемников с помощью средств радиотехнической разведки и нанести после этого ракетно-бомбовый удар. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Российские Вооружённые силы используют средства радиотехнической разведки для обнаружения баз с иностранными наёмниками, а также применяется спутниковая разведка для вычисления подразделений и мест дислокации, где могут находиться иностранные наёмники», — сказал Иванников.
Эксперт добавил, что армия РФ после обнаружения цели могла нанести ракетно-бомбовый удар.
Особую роль в выявлении противника играют мобильные телефоны наемников.
«Многие из наемников используют мобильные телефоны, осуществляют звонки. Это тоже фиксируется. Так тоже выявляют расположение иностранных наемников и наносят удар», — подчеркнул Иванников.
Кроме того, по его словам, гражданское население также передает данные спецслужбам о местах базирования противника. Немаловажным источником информации становятся и пленные украинские военные.
«Многие украинские военные, которые попадают в плен, выдают координаты мест, где дислоцируются наемники», — уточнил эксперт.
Иванников также раскрыл, где чаще всего ВСУ маскируют свои учебные базы с иностранными наемниками.
«Это детские сады, учебные заведения, бывшие детские оздоровительные лагеря. Это некоторые производственные предприятия, где размещают казармы», — отметил он.
По его оценке, этот удар стал очень чувствительным и болезненным для ВСУ, и им придется оправдываться за эти потери.
В Одесской области довольно много наемников, в том числе и из европейских стран. В частности, из Франции и Польши, а также Великобритании. Силовики ранее отмечали, что в регионе фиксировали наиболее разнообразный и многочисленный контингент наемников, так как Одесская область является ключевым логистическим хабом для поставок западного вооружения и подготовки кадров.
Министерство обороны России подтвердило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.