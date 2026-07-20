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В Хабаровском крае начался отсчёт до главного хода лосося

Основные подходы тихоокеанских лососей ожидаются в июле-августе.

В Хабаровском крае с начала года рыбаки освоили 283,8 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

Основную часть улова в Дальневосточном бассейне традиционно составили минтай и сельдь. В Западно-Беринговоморской зоне добыли 187,7 тысячи тонн минтая и 61,2 тысячи тонн сельди.

В Восточной Камчатке и Охотском море продолжается промысел трески и палтуса с приловом ската. Общий вылов на этих направлениях составил 14,3 тысячи тонн.

В Хабаровском крае также продолжается путина тихоокеанских лососей и гольцов. Пока добыто 4,9 тысячи тонн, однако основной период подхода лососевых традиционно ожидается в июле и августе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп освоения водных биоресурсов составил 93,2%.