В Хабаровском крае начался отсчёт до главного хода лосося

В Хабаровском крае с начала года рыбаки освоили 283,8 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.
Основную часть улова в Дальневосточном бассейне традиционно составили минтай и сельдь. В Западно-Беринговоморской зоне добыли 187,7 тысячи тонн минтая и 61,2 тысячи тонн сельди.
В Восточной Камчатке и Охотском море продолжается промысел трески и палтуса с приловом ската. Общий вылов на этих направлениях составил 14,3 тысячи тонн.
В Хабаровском крае также продолжается путина тихоокеанских лососей и гольцов. Пока добыто 4,9 тысячи тонн, однако основной период подхода лососевых традиционно ожидается в июле и августе.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп освоения водных биоресурсов составил 93,2%.