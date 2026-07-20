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Змея укусила молодого мужчину на «Красноярских Столбах»

В нацпарке «Красноярские Столбы» 23-летнего мужчину во время прогулки в ногу укусила змея.

В нацпарке «Красноярские Столбы» 23-летнего мужчину во время прогулки в ногу укусила змея.

Случай произошел 19 июля. Пострадавший обратился к спасателям, которые оказали ему первую помощь, а затем передали медикам.

«Чтобы минимизировать риск встречи со змеями в национальном парке “Красноярские Столбы”, нужно не сходить с обозначенных троп и дорожек, а также не подходить к россыпным скалам и не залазить на них, так как россыпные участки — излюбленные укрытия змей», — рассказали специалисты.

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