В Хабаровске перевод в пять тысяч рублей обернулся 14 годами колонии

По данным суда, в мае 2025 года 21-летний мужчина после переписки с представителем запрещённой террористической организации перевёл две тысячи рублей для её поддержки. Позже он предложил своему 23-летнему знакомому сделать совместный перевод, после чего на счёт организации были перечислены ещё пять тысяч рублей.