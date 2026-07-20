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В Хабаровске перевод в пять тысяч рублей обернулся 14 годами колонии

Суд признал их виновными в финансировании и оправдании терроризма.

В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор двум иностранным гражданам по уголовному делу о преступлениях террористического характера, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным суда, в мае 2025 года 21-летний мужчина после переписки с представителем запрещённой террористической организации перевёл две тысячи рублей для её поддержки. Позже он предложил своему 23-летнему знакомому сделать совместный перевод, после чего на счёт организации были перечислены ещё пять тысяч рублей.

Кроме того, второй фигурант в ноябре 2024 года разместил в открытой группе одного из мессенджеров комментарий, который суд признал публичным оправданием терроризма.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд назначил подсудимым 12 и 14 лет лишения свободы. Первые три года наказания они будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.