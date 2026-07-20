Трамп объяснил пересадки на старый борт: новый самолет будут дорабатывать

Ранее Трамп использовал новый самолет для перелета в Турцию на саммит НАТО, однако из Анкары вылетел уже на старом борту, а в Великобритании снова пересел на подаренный лайнер. По данным The New York Times, новый Air Force One, стоимость которого оценивается в $400 млн, уступает предыдущему по некоторым техническим параметрам.
В частности, старый самолет, предположительно, был оснащен системой противодействия ракетам наведения, тогда как данные о наличии подобной защиты на новом борте отсутствуют.
В Белом доме настаивают, что новый лайнер соответствует высоким стандартам безопасности и полностью обеспечивает защиту главы государства. Подарок катарской королевской семьи был передан в мае, и с тех пор Трамп продолжал летать преимущественно на старом самолете, пока не началась процедура модернизации нового.
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