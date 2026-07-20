Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объяснил пересадки на старый борт: новый самолет будут дорабатывать

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переданный Катаром борт для первых лиц будет отправлен на доработку, которая займет около месяца.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переданный Катаром борт для первых лиц будет отправлен на доработку, которая займет около месяца. Об этом глава государства заявил журналистам, уточнив, что самолет направят для приведения его возможностей к максимуму.

Ранее Трамп использовал новый самолет для перелета в Турцию на саммит НАТО, однако из Анкары вылетел уже на старом борту, а в Великобритании снова пересел на подаренный лайнер. По данным The New York Times, новый Air Force One, стоимость которого оценивается в $400 млн, уступает предыдущему по некоторым техническим параметрам.

В частности, старый самолет, предположительно, был оснащен системой противодействия ракетам наведения, тогда как данные о наличии подобной защиты на новом борте отсутствуют.

В Белом доме настаивают, что новый лайнер соответствует высоким стандартам безопасности и полностью обеспечивает защиту главы государства. Подарок катарской королевской семьи был передан в мае, и с тех пор Трамп продолжал летать преимущественно на старом самолете, пока не началась процедура модернизации нового.

Читайте также: Трамп намерен обсудить с КНР тему вмешательства в выборы.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше