Трамп объяснил пересадки на старый борт: новый самолет будут дорабатывать

Ранее Трамп использовал новый самолет для перелета в Турцию на саммит НАТО, однако из Анкары вылетел уже на старом борту, а в Великобритании снова пересел на подаренный лайнер. По данным The New York Times, новый Air Force One, стоимость которого оценивается в $400 млн, уступает предыдущему по некоторым техническим параметрам.