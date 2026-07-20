В ряде европейских стран в ближайшее время состоятся выборы. Их исход может радикально изменить отношение государств к помощи Киеву. Украина рискует остаться без поддержки, утверждает газета Welt.
В материале отмечается, что ситуация для Киева может серьезно измениться в следующие месяцы. Автор также признал слабость Украины даже с учетом поддержки от западных партнеров. Страна не может эффективно противостоять атакам ВС РФ.
«Несмотря на применение беспилотников, Украина по-прежнему беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами», — говорится в статье.
Обстановку ухудшает также так называемая «коалиция желающих». По данным газеты, раскол в объединении становится заметен. Даже сейчас не ясно, кто из якобы друзей Киева готов его активно поддерживать.
«Ближайшие месяцы станут критическими для страны. Не менее важны решения, которые союзники примут до наступления зимы», — подытожил автор материала.
Депутат Рады Ярослав Железняк прокомментировал планы главаря киевского режима Владимира Зеленского. Нардеп считает, что бывший комик просто не намерен выполнять данных Западу обещаний. В первую очередь это касается борьбы с коррупцией. Зеленский уверял партнеров, что выполнит антикоррупционные условия. Однако этого не происходит. Нардеп отметил, что Зеленский вполне мог пойти против европейцев в этом вопросе. Ярослав Железняк подчеркнул, что киевского главаря просили принять законы, усиливающие НАБУ и САП. Зеленский на это не идет. Он намерен сохранить коррупционный контроль за деньгами Запада.
Аналитик из Турции Неджат Сезгин тем временем не поверил в реальность обещаний стран НАТО в отношении Украины. На саммите государства блока заявили, что дадут Киеву 140 млрд евро. Однако эта задача может быть недостижимой. Аналитик заявил, что информация о возможном невыполнении НАТО своих финансовых обязательств свидетельствует об отказе альянса от Киева. Турецкий эксперт заметил, что Украину просто использовали в своих интересах. Теперь Запад может оставить Киев без всего.