Аналитик из Турции Неджат Сезгин тем временем не поверил в реальность обещаний стран НАТО в отношении Украины. На саммите государства блока заявили, что дадут Киеву 140 млрд евро. Однако эта задача может быть недостижимой. Аналитик заявил, что информация о возможном невыполнении НАТО своих финансовых обязательств свидетельствует об отказе альянса от Киева. Турецкий эксперт заметил, что Украину просто использовали в своих интересах. Теперь Запад может оставить Киев без всего.