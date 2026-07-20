Жительница Норильска отсудила 90 тысяч рублей за сорванный отпускной тур

За несколько дней до вылета женщине пришло сообщение в мессенджере о том, что поездка в одностороннем порядке отменяется, потому что группа не набралась. Туроператор предложил другую путевку, но уже на иные даты. Клиентку ни они, ни такое отношение к делу не устроили, и она потребовала вернуть деньги за несостоявшийся не по ее вине тур. Однако претензию просто проигнорировали. Туристка обратилась за помощью в Роспотребнадзор.