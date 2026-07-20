Заблудившегося в лесу под Красноярском мужчину нашли за час

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Березовском районе спасатели помогли 45-летнему мужчине, который заблудился в лесу недалеко от СНТ «Малиновка» рядом с поселком Маганский.
Инцидент произошел 18 июля. Мужчина ушел в лес и не смог самостоятельно найти дорогу обратно. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, после чего информация была передана краевым спасателям.
Операция заняла чуть больше часа. Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали лесной массив и обнаружили заблудившегося мужчину. Медицинская помощь ему не потребовалась. Спасатели вывели его из леса и доставили в безопасное место.
В КГКУ «Спасатель» напоминают, что перед походом в лес необходимо полностью зарядить мобильный телефон, взять с собой запас воды и обязательно сообщить близким, куда вы направляетесь.
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