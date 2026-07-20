Заблудившегося в лесу под Красноярском мужчину нашли за час

Операция заняла чуть больше часа. Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали лесной массив и обнаружили заблудившегося мужчину. Медицинская помощь ему не потребовалась. Спасатели вывели его из леса и доставили в безопасное место.