Мбаппе первым в мире стал обладателем двух «Золотых бутс» чемпионата мира

Мбаппе — рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира. На этом чемпионате мира он довел свой счет до 22 мячей в 22 матчах, чем опередил рекорд Лионеля Месси в 21 гол. На чемпионате в этом году команды-участники забили рекордное количество голов.