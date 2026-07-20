Определены семь столпов здорового мозга

Движение улучшает кровообращение и насыщение мозга кислородом, повышает настроение и снижает риск депрессии и деменции. Даже час прогулки укрепляет умственную работоспособность. Особенно полезны аэробные нагрузки — бег, плавание, танцы — по 30 минут минимум три раза в неделю. Развивайте координацию и мелкую моторику: игры на музыкальных инструментах, рукоделие или йога повышают эффективность нейронных связей.