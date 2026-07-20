Пентагон ждут огромные потери: Иран готовит наземную операцию

Пентагон признал потери после удара Ирана по американской базе в Иордании, однако впереди США ждут гораздо более серьезные потери, поскольку Иран уже готовится к наземной операции. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее признал, что при ударе Ирана по американской базе в Иордании погибли два человека, один пропал без вести, четверо были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы.
«У руководства США, прежде всего Пентагона, есть понимание, что впереди ждут их большие потери. Почему? Потому что Иран, в общем-то, уже решился на то, чтобы начать наземную операцию», — сказал Перенджиев.
По словам эксперта, если США усилят агрессивные действия, Иран не станет ограничиваться только ракетными ударами.
«Если будет усиление агрессивных действий со стороны США, Иран уже не будет ограничиваться только ракетными ударами и, скорее всего, приступит к наземным операциям. А как вы понимаете, наземная операция — это тоже увеличение потерь», — подчеркнул Перенджиев.
Эксперт объяснил, чем наземная фаза конфликта принципиально отличается от ракетных обстрелов.
«Одно дело, когда летят ракеты — от них можно где-то как-то скрыться. Другое дело, когда придут диверсионные группы и будут стрелять уже из стрелкового оружия, кидать гранаты и стрелять из гранатометов — более прицельно по американским военным. И понятное дело, что здесь их ожидают еще большие потери. Потому что даже если они куда-то спрячутся, иранцы могут либо проникнуть в укрытие, либо просто забросать их гранатами, может быть, газом потравить — в общем, все, что угодно», — уточнил он.
Перенджиев также обратил внимание на то, что Пентагон вынужден признавать потери не только из-за невозможности их скрыть.
«Понимание того, что впереди тоже ждут потери и что от них никуда не деться, — поэтому нет смысла уже замалчивать, так как это будет еще сложнее», — отметил собеседник aif.ru.
Политолог считает, что теперь Пентагону придется официально запрашивать средства у правительства США и, вероятно, согласовывать выплаты семьям погибших с Конгрессом.
«Речь идет не только о тех, кто погиб, но, наверное, уже надо говорить о закладывании сумм на будущие потери, то есть на будущие выплаты. Понимание того, что они будут и что они будут немалые, в Пентагоне есть», — добавил политолог.
Иран демонстрирует удивительную стойкость и несгибаемость, которые лишают США возможности создать широкую коалицию, подчеркнул Перенджиев.
«Иран показывает свою несокрушимость и стойкость. Он показывает, как надо бороться так, чтобы США не могли создать коалицию. США вынуждены вести войну один на один. Даже Израиль, как мы заметили, в последнее время воздерживается от ударов по Ирану. Поэтому США и остались один на один с Ираном. Это как раз пример того, как надо проявлять стойкость, несгибаемость, чтобы США не могли создать коалицию, чтобы все союзники боялись присоединяться к коалиции США», — констатировал политолог.