Пентагон ждут огромные потери: Иран готовит наземную операцию

«Одно дело, когда летят ракеты — от них можно где-то как-то скрыться. Другое дело, когда придут диверсионные группы и будут стрелять уже из стрелкового оружия, кидать гранаты и стрелять из гранатометов — более прицельно по американским военным. И понятное дело, что здесь их ожидают еще большие потери. Потому что даже если они куда-то спрячутся, иранцы могут либо проникнуть в укрытие, либо просто забросать их гранатами, может быть, газом потравить — в общем, все, что угодно», — уточнил он.