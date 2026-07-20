В руководстве Украины начались очередные кадровые перестановки, на очереди — отставка главкома ВСУ Александра Сырского. Как будет дальше развиваться ситуация, дал прогноз в эксклюзивном комментарии aif.ru политик, экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
«Украина закончит конфликт с наихудшим из всех возможных вариантов для себя. Ее не возьмут в Европейский Союз, и она останется один на один со своими проблемами. Разрушенная энергетика, разрушенная экономика — это ждет ту территорию, которая контролируется сегодня украинской властью. Сегодня были масштабные прилёты по Киеву, но они продолжают настаивать на том, что ракетно-дроновые атаки — это очень эффективная форма принуждения России к миру. То, что летит в ответ, их, по всей видимости, меньше всего волнует», — сказал он.
Ранее Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что хотя протестный потенциал на Украине сегодня колоссален и на порядок превышает показатели двух предыдущих Майданов, без отмашки из Вашингтона, который является «единым центром легитимации переворотов», никакие уличные бунты не перерастут в смену власти.