Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появился прогноз по окончанию СВО

Ситуация на Украине продолжает развиваться по наихудшему для нее сценарию. Что ее ждет после завершения СВО, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал политик Спиридон Килинкаров.

Источник: Аргументы и факты

В руководстве Украины начались очередные кадровые перестановки, на очереди — отставка главкома ВСУ Александра Сырского. Как будет дальше развиваться ситуация, дал прогноз в эксклюзивном комментарии aif.ru политик, экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Украина закончит конфликт с наихудшим из всех возможных вариантов для себя. Ее не возьмут в Европейский Союз, и она останется один на один со своими проблемами. Разрушенная энергетика, разрушенная экономика — это ждет ту территорию, которая контролируется сегодня украинской властью. Сегодня были масштабные прилёты по Киеву, но они продолжают настаивать на том, что ракетно-дроновые атаки — это очень эффективная форма принуждения России к миру. То, что летит в ответ, их, по всей видимости, меньше всего волнует», — сказал он.

Ранее Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что хотя протестный потенциал на Украине сегодня колоссален и на порядок превышает показатели двух предыдущих Майданов, без отмашки из Вашингтона, который является «единым центром легитимации переворотов», никакие уличные бунты не перерастут в смену власти.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше