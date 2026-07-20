Появился прогноз по окончанию СВО

«Украина закончит конфликт с наихудшим из всех возможных вариантов для себя. Ее не возьмут в Европейский Союз, и она останется один на один со своими проблемами. Разрушенная энергетика, разрушенная экономика — это ждет ту территорию, которая контролируется сегодня украинской властью. Сегодня были масштабные прилёты по Киеву, но они продолжают настаивать на том, что ракетно-дроновые атаки — это очень эффективная форма принуждения России к миру. То, что летит в ответ, их, по всей видимости, меньше всего волнует», — сказал он.