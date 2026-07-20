Пьяный амурчанин пытался умчать от ГАИ

Сотрудники ГАИ заметили на дороге иномарку с поврежденным бампером и без номеров, нарушающую правила дорожного движения. Пытаясь скрыться от преследования, водитель передвигался задним ходом по оживленной улице, выехал на встречку, не пропускал пешеходов и игнорировал требование полицейских остановиться. Сотрудники ДПС смогли остановить машину совместно с полицейским, который случайно проезжал мимо и поспешил на помощь коллегам. В итоге нарушителем оказался 37-летний житель поселка Известкового. Нетрезвый мужчина был без документов на машину и прав. Задержанному назначили 10 суток административного ареста. Автомобиль поместили на спецстоянку.