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Пьяный амурчанин пытался умчать от ГАИ

Сотрудники ГАИ заметили на дороге иномарку с поврежденным бампером и без номеров, нарушающую правила дорожного движения. Пытаясь скрыться от преследования, водитель передвигался задним ходом по оживленной улице, выехал на встречку, не пропускал пешеходов и игнорировал требование полицейских остановиться. Сотрудники ДПС смогли остановить машину совместно с полицейским, который случайно проезжал мимо и поспешил на помощь коллегам.

Сотрудники ГАИ заметили на дороге иномарку с поврежденным бампером и без номеров, нарушающую правила дорожного движения. Пытаясь скрыться от преследования, водитель передвигался задним ходом по оживленной улице, выехал на встречку, не пропускал пешеходов и игнорировал требование полицейских остановиться. Сотрудники ДПС смогли остановить машину совместно с полицейским, который случайно проезжал мимо и поспешил на помощь коллегам. В итоге нарушителем оказался 37-летний житель поселка Известкового. Нетрезвый мужчина был без документов на машину и прав. Задержанному назначили 10 суток административного ареста. Автомобиль поместили на спецстоянку.