В Хабаровске будущий художественный музей у Амура обретает фундамент

После завершения работ по бурению строители перейдут к устройству монолитного фундамента, а затем начнётся возведение каркаса здания. Сейчас на объекте работают более 50 специалистов, задействовано 15 единиц техники. В наиболее активные периоды строительства количество работников планируют увеличить до 450 человек.