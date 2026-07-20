В Хабаровске будущий художественный музей у Амура обретает фундамент

В Хабаровске на строительной площадке нового здания Дальневосточного художественного музея начались работы по устройству фундамента. Генеральный подрядчик приступил к установке буронабивных свай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Специалисты выполняют бурение скважин, после чего в них устанавливают арматурные каркасы и заливают бетон. Всего для основания будущего музея предусмотрено 365 свай длиной от 14 до 18 метров.
После завершения работ по бурению строители перейдут к устройству монолитного фундамента, а затем начнётся возведение каркаса здания. Сейчас на объекте работают более 50 специалистов, задействовано 15 единиц техники. В наиболее активные периоды строительства количество работников планируют увеличить до 450 человек.
Новое здание Дальневосточного художественного музея площадью более 24 тысяч квадратных метров появится рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором на берегу Амура. В комплексе разместятся выставочные и лекционные залы, фондохранилище, реставрационные мастерские, читальные пространства, а также коворкинг и творческая площадка.
Сейчас музей располагается в одном здании с Хабаровской краевой филармонией. Несмотря на ограниченные условия, ежегодно здесь проходит более 40 выставок, а коллекция включает произведения русского искусства XVIII-XX веков и западноевропейского искусства с XVII века.
Проект нового здания Дальневосточного художественного музея включён в мастер-план Хабаровска, утверждённый Президентом России Владимиром Путиным. Реализация проекта проходит при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России в рамках механизма дальневосточной концессии.