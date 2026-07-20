В Госдуме РФ предложили выплачивать неработающим матерям «родительскую зарплату»

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил письмо министру труда Антону Котякову с предложением каждый месяц выплачивать прожиточный минимум неработающему родителю, который ухаживает за ребенком. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщило ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.
Отмечается, что поводом для такой инициативы стал опыт Кировской области, где приняли закон о выплатах неработающим бабушкам, дедушкам и другим родственникам, которые присматривают за детьми до трех лет. Данную меру неофициально назвали «бабушкиной зарплатой». Ее размер привязали к возрасту матери: до 45 794 рублей — если мать младше 25 лет, и до 38 203 рублей — если ей 25 лет и старше.
Миронов заявил, что эту практику необходимо расширить, чтобы женщина могла посвятить себя воспитанию, не опасаясь снижения благосостояния семьи из-за ухода с работы. По его мнению, выплаты должен получать один из родителей при рождении каждого ребенка, а не только первенца.
При этом парламентарий отметил, что кировская модель, позволяя матери вернуться к работе, фактически отдаляет ее от ребенка ради сохранения дохода, говорится в статье.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил, что семьи в стране могут получить компенсацию расходов на школьную форму в рамках указа «О мерах социальной поддержки многодетных семей».