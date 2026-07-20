В Госдуме РФ предложили выплачивать неработающим матерям «родительскую зарплату»

Отмечается, что поводом для такой инициативы стал опыт Кировской области, где приняли закон о выплатах неработающим бабушкам, дедушкам и другим родственникам, которые присматривают за детьми до трех лет. Данную меру неофициально назвали «бабушкиной зарплатой». Ее размер привязали к возрасту матери: до 45 794 рублей — если мать младше 25 лет, и до 38 203 рублей — если ей 25 лет и старше.