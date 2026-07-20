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Новосибирский театр оперы и балета оштрафовали на 100 тысяч рублей

Театр не выполнил требования по восстановлению паркета и защите купола.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел дело о нарушении правил охраны объектов культурного наследия. Виновным признали Новосибирский театр оперы и балета. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Проблемы с содержанием здания начались еще в начале 2022 года. Тогда государственная инспекция выдала театру предписание. В нем просили восстановить паркет в зрительном зале и защитный бетонный слой на куполе здания. Также специалисты требовали регулярно проверять состояние стен и перекрытий, на которых есть трещины.

Однако суд установил, что театр не выполнил эти требования в срок. Поэтому учреждению назначили штраф. Постановление суда еще не вступило в законную силу.