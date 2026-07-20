Новосибирский театр оперы и балета оштрафовали на 100 тысяч рублей

Проблемы с содержанием здания начались еще в начале 2022 года. Тогда государственная инспекция выдала театру предписание. В нем просили восстановить паркет в зрительном зале и защитный бетонный слой на куполе здания. Также специалисты требовали регулярно проверять состояние стен и перекрытий, на которых есть трещины.