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В Хабаровском крае паводок добрался до аэропорта и дорог

После сильных дождей подтопления сохраняются в Охотском округе и Аяно-Майском районе.

В Хабаровском крае после сильных дождей паводковая обстановка остаётся напряжённой сразу в нескольких районах, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Охотском муниципальном округе вода постепенно уходит, однако в селе Резиденция, посёлке Новое Устье и селе Арка подтопленными остаются 24 приусадебных участка и два участка внутрипоселковых дорог. В селе Вострецово вода уже полностью сошла. Под воздействием паводка также оказалась автодорога Охотск — аэропорт, для жителей организованы дополнительные маршруты до воздушной гавани.

В Аяно-Майском районе сохраняется подтопление взлётно-посадочной полосы в посёлке Аян. Кроме того, из-за подъёма воды в реке Левая Уйка оказался подмыт мост на дороге Аян — Нелькан — аэропорт Мунук. На этом участке организован объезд.

По данным Дальневосточного УГМС, повышенная водность наблюдается сразу на нескольких реках региона, в том числе Бурее, Бикине, Хоре, Куре, Маноме, Амгуни и других. В ближайшие два дня возможен подъём воды до отметок, близких к неблагоприятным, на реках Кур у села Новокуровка и Урми у села Кукан, что может привести к подтоплению низин.

В МЧС призвали жителей и гостей региона отказаться от выхода на воду и соблюдать меры безопасности до стабилизации гидрологической обстановки.

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