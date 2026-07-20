В Хабаровском крае паводок добрался до аэропорта и дорог

По данным Дальневосточного УГМС, повышенная водность наблюдается сразу на нескольких реках региона, в том числе Бурее, Бикине, Хоре, Куре, Маноме, Амгуни и других. В ближайшие два дня возможен подъём воды до отметок, близких к неблагоприятным, на реках Кур у села Новокуровка и Урми у села Кукан, что может привести к подтоплению низин.