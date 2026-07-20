SpaceX анонсировала новый полет Starship

Компания SpaceX объявила о переносе испытательного запуска прототипа космического корабля Starship на 23 июля.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, четырнадцатое по счету летное испытание Starship планируется провести в четверг, 23 июля.
«Открытие стартового окна длительностью 90 минут ожидается в 17:45 по центральному времени (01:45 мск)», — отмечается в сообщении.
Напомним, что изначально запуск был намечен на 16 июля, однако был отложен из-за выявленных неполадок в работе двигателей.
Ранее американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от МКС и приводнится в Калифорнии.
Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.Читать дальше