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SpaceX анонсировала новый полет Starship

Очередной испытательный полет прототипа космического корабля Starship запланирован на 23 июля.

Источник: Аргументы и факты

Компания SpaceX объявила о переносе испытательного запуска прототипа космического корабля Starship на 23 июля.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, четырнадцатое по счету летное испытание Starship планируется провести в четверг, 23 июля.

«Открытие стартового окна длительностью 90 минут ожидается в 17:45 по центральному времени (01:45 мск)», — отмечается в сообщении.

Напомним, что изначально запуск был намечен на 16 июля, однако был отложен из-за выявленных неполадок в работе двигателей.

Ранее американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от МКС и приводнится в Калифорнии.

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