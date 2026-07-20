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Александр Бастрыкин взялся за долгострой на улице Флегонтова в Хабаровске

Жилую высотку начали строить возле парка имени Гагарина еще в 2010 году по механизму паевого строительства. В 2014 году дом должны были ввести в эксплуатацию, однако этого до сих пор не произошло, а денежные средства пайщиков были похищены. Кроме того, руководство потребительского жилищно-строительного кооператива перепродало недвижимость другим лицам. Пайщики, так и не дождавшиеся своих квартир.

Жилую высотку начали строить возле парка имени Гагарина еще в 2010 году по механизму паевого строительства. В 2014 году дом должны были ввести в эксплуатацию, однако этого до сих пор не произошло, а денежные средства пайщиков были похищены. Кроме того, руководство потребительского жилищно-строительного кооператива перепродало недвижимость другим лицам. Пайщики, так и не дождавшиеся своих квартир, неоднократно обращались с жалобами в разные инстанции, но это не дало никакого результата. Дом так и не начали достраивать, и никто не выплатил пострадавшим ущерб. В итоге по этому факту было возбуждено уголовное дело. Подключился к ситуации и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал у руководителя регионального управления СК РФ доложить ему о следственных действиях, проведенных по уголовному делу, а также о мерах, принятых для восстановления прав участников паевого строительства.