Диетолог Поляков: голубика помогает замедлять старение

В голубике содержатся антиоксиданты, которые помогают замедлять старение и снижают воспалительный фон. Подробнее о пользе этой ягоды в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«В голубике содержатся антоцианы — это антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободнорадикального окисления, замедляют процесс старения и в целом снижают воспалительный фон», — сказал Поляков.
Он добавил, что в голубике содержится немного витамина К, который участвует в свертываемости крови и минерализации костной ткани.
«Антоцианы защищают сосудистую систему, укрепляют сосуды, делают их более прочными. Это защита от сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же голубика довольно неплохо снижает уровень общего холестерина в крови. Также в голубике есть лютеин, который хорошо поддерживает зрительную систему, профилактирует дегенерацию сетчатки, защищает глаза от различных возрастных изменений», — уточнил врач.
Кроме того, в голубике содержится витамин А, который влияет на сумеречное зрение.
«Антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С», — подытожил диетолог.