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Диетолог Поляков: голубика помогает замедлять старение

Врач Поляков рассказал о пользе голубики. Ягода содержит большое количество антиоксидантов, влияющих на замедление старения и снижение воспалительного фона. Подробнее о пользе голубики — читайте в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В голубике содержатся антиоксиданты, которые помогают замедлять старение и снижают воспалительный фон. Подробнее о пользе этой ягоды в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«В голубике содержатся антоцианы — это антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободнорадикального окисления, замедляют процесс старения и в целом снижают воспалительный фон», — сказал Поляков.

Он добавил, что в голубике содержится немного витамина К, который участвует в свертываемости крови и минерализации костной ткани.

«Антоцианы защищают сосудистую систему, укрепляют сосуды, делают их более прочными. Это защита от сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же голубика довольно неплохо снижает уровень общего холестерина в крови. Также в голубике есть лютеин, который хорошо поддерживает зрительную систему, профилактирует дегенерацию сетчатки, защищает глаза от различных возрастных изменений», — уточнил врач.

Кроме того, в голубике содержится витамин А, который влияет на сумеречное зрение.

«Антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С», — подытожил диетолог.