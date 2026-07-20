В Приморье не пустили 68 тонн китайских рыбных консервов

Территориальным управлением принято решение о приостановке движения партии до устранения нарушений. Владелец груза — компания из Екатеринбурга — теперь должна исправить маркировку или предоставить недостающие документы. Если этого не сделать, консервы не попадут на прилавки. С начала года Россельхознадзор уже приостанавливал ввоз 102 импортных партий товаров в Приморье из-за различных нарушений.