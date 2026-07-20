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В Приморье не пустили 68 тонн китайских рыбных консервов

Россельхознадзор приостановил ввоз партии сардины.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановило ввоз крупной партии рыбных консервов из Китая — 68 тонн тихоокеанской сардины. Продукция прибыла во Владивостокский морской порт еще 11 июля, но только через четыре дня специалисты провели досмотр восьми контейнеров и нашли серьезные нарушения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

На транспортной упаковке консервов перепутали строки с важной информацией: номер партии, дату выработки и срок годности были указаны не в тех полях. Это прямое нарушение Единых ветеринарных требований Таможенного союза, которые действуют на всем пространстве ЕАЭС.

Территориальным управлением принято решение о приостановке движения партии до устранения нарушений. Владелец груза — компания из Екатеринбурга — теперь должна исправить маркировку или предоставить недостающие документы. Если этого не сделать, консервы не попадут на прилавки. С начала года Россельхознадзор уже приостанавливал ввоз 102 импортных партий товаров в Приморье из-за различных нарушений.