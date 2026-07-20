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«Хотят, но не могут»: стало известно о желании компаний из США вернуться в РФ

Роберт Эйджи: многие американские компании хотят вернуться в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах Америки многие компании хотели бы вернуться в Россию, но этому мешают серьезные санкционные препоны. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи.

«Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», — сказал он.

По словам собеседника агентства, те, кто остался в РФ, работают в стране совершенно спокойно, сохраняют с российскими бизнесменами и властями хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что более половины опрошенный граждан России рассказали, что очень ждут возвращения иностранных брендов в страну. Чаще всего во время опроса респонденты рассказывали о том, что скучают по импортной технике и автомобилям.

При этом президент России Владимир Путин, рассуждая на тему возвращения иностранных компаний в Россию, отметил, что Москва будет поддерживать все, что выгодно стране. Также он предложил создать четкие правила, которые окончательно закроют вопрос сроков давности для таких случаев.

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