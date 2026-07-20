«Циркон» бьет без промаха: ВПК Киева разорван в клочья

Для массированной атаки на предприятия киевского ВПК использовались гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом вооружении и результатах проведенной операции в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Данные по гиперзвуковым ракетам “Циркон” засекречены. Из открытых источников известно, что у них скорость больше 10 Махов. Благодаря гиперзвуковой скорости у них есть возможность поражения целей на большой глубине. Даже только за счет одного гиперзвукового удара эта ракета может нанести достаточно серьёзный урон. Кроме того, есть боевая часть, которая также наносит большие разрушения», — отметил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что «Циркон» используется для ударов по наиболее важным целям.
«В Киеве заводы, которым нанесены удары, занимались выпуском FP-5 (“Фламинго”), FP-7 и готовились к производству FP-9 — ракеты с анонсированной дальностью до 850 километров и боевой частью 800 килограммов для нанесения ударов по центральным российским городам», — сказал он.
Военный эксперт особо обратил внимание на то, что «Циркон» на сегодняшний день неуязвим для ПВО противника.
«Пока ещё официально подтвержденных случаев перехвата “Циркона” не было. У России есть комплекс, созданный бороться с гиперзвуковыми целями. Американцы сейчас модернизируют комплекс Patriot, утверждают, что новая модель сможет перехватывать гиперзвуковые цели, но пока это большой вопрос в силу того, что серийно выпускаемого гиперзвукового оружия у американцев ещё нет», — уточнил военный эксперт.
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 июля ВС РФ провели массированную атаку по военным целям в Киеве. Уничтожен ряд предприятий ВПК и логистических узлов ВСУ.