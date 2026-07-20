«Циркон» бьет без промаха: ВПК Киева разорван в клочья

«Данные по гиперзвуковым ракетам “Циркон” засекречены. Из открытых источников известно, что у них скорость больше 10 Махов. Благодаря гиперзвуковой скорости у них есть возможность поражения целей на большой глубине. Даже только за счет одного гиперзвукового удара эта ракета может нанести достаточно серьёзный урон. Кроме того, есть боевая часть, которая также наносит большие разрушения», — отметил Кнутов.