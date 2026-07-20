Новый сельскохозяйственный рынок появится в Хабаровском районе

В дальнейшем компании-подрядчику предстоит сформировать основание будущей территории рынка. Для этого сейчас выбирают грунт — глину и планируют завоз отсыпных материалов. Работы, по плану, продлятся около месяца. После формирования надежного основания площадку заасфальтируют и благоустроят. Обустройство будет идти поэтапно: на первом этапе установят торговые места с навесами, на втором — оборудуют парковочные места, установят ограждение и видеонаблюдение. Все строительно-монтажные работы планируется завершить до 20 августа текущего года.