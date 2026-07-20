Новый сельскохозяйственный рынок появится в Хабаровском районе

В селе Мичуринское Хабаровского района начали обустраивать площадку для сельскохозяйственного рынка. Место, где фермеры смогут продавать свою продукцию, планируют обустроить к середине августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новый рынок появится на улице Центральная, подрядчик уже демонтировал остатки здания бывшей конторы совхоза «Мичуринский» и расчистил площадку.
В дальнейшем компании-подрядчику предстоит сформировать основание будущей территории рынка. Для этого сейчас выбирают грунт — глину и планируют завоз отсыпных материалов. Работы, по плану, продлятся около месяца. После формирования надежного основания площадку заасфальтируют и благоустроят. Обустройство будет идти поэтапно: на первом этапе установят торговые места с навесами, на втором — оборудуют парковочные места, установят ограждение и видеонаблюдение. Все строительно-монтажные работы планируется завершить до 20 августа текущего года.
Как пояснил глава села Мичуринское Александр Шадрин, с инициативой оборудовать площадку для продажи продуктов сельхозпроизводителей выступили жители Хабаровского района — владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Места для торговли предоставят всем желающим.
Уже в сентябре администрация Мичуринского планирует провести на территории нового сельхозрынка фестиваль-ярмарку «Урожай-2026».