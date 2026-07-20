ВСУ при помощи иностранных наемников могут пытаться организовать провокацию в отношении Приднестровья из Одесской области. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Армия РФ поразила тренировочную базу с иностранными наемниками и добровольческими подразделениями ВСУ в районе села Каролино-Бугаз в Одесской области, сообщил ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«ВСУ при помощи иностранных наёмников готовят провокации в Приднестровье из Одесской области, которая находится рядом. Российские Вооружённые силы делают все возможное, чтобы этой атаки не состоялось. Предотвратить эту атаку можно, только уничтожив группировку иностранных наёмников и спецподразделений Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, которые находятся на территории Одесской области», — сказал Иванников.
По его словам, противник чаще располагает свои базы в детских садах и школах, санаториях, чтобы скрыть их от армии РФ.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области, объектам инфраструктуры порта «Южный» под Одессой.