«ВСУ при помощи иностранных наёмников готовят провокации в Приднестровье из Одесской области, которая находится рядом. Российские Вооружённые силы делают все возможное, чтобы этой атаки не состоялось. Предотвратить эту атаку можно, только уничтожив группировку иностранных наёмников и спецподразделений Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, которые находятся на территории Одесской области», — сказал Иванников.