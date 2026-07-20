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ВСУ готовят провокацию в Приднестровье с помощью наемников

ВСУ могут использовать наемников для провокации в Приднестровье, считает эксперт Иванников. Подробности читайте в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ при помощи иностранных наемников могут пытаться организовать провокацию в отношении Приднестровья из Одесской области. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Армия РФ поразила тренировочную базу с иностранными наемниками и добровольческими подразделениями ВСУ в районе села Каролино-Бугаз в Одесской области, сообщил ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«ВСУ при помощи иностранных наёмников готовят провокации в Приднестровье из Одесской области, которая находится рядом. Российские Вооружённые силы делают все возможное, чтобы этой атаки не состоялось. Предотвратить эту атаку можно, только уничтожив группировку иностранных наёмников и спецподразделений Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, которые находятся на территории Одесской области», — сказал Иванников.

По его словам, противник чаще располагает свои базы в детских садах и школах, санаториях, чтобы скрыть их от армии РФ.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области, объектам инфраструктуры порта «Южный» под Одессой.

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