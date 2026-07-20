В ГД призвали выдавать подросткам образовательный сертификат за первый заработок

Как отметил Чернышов, сегодня многие подростки получают первый опыт работы еще во время учебы в школе или колледже: устраиваются на временную или сезонную работу, работают по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера либо оформляют самозанятость. При этом, указал депутат, государственная поддержка молодежи в основном связана с образовательными достижениями или социальными мерами, тогда как первый официальный трудовой опыт не получает дополнительного поощрения.