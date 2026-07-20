В ГД призвали выдавать подросткам образовательный сертификат за первый заработок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести образовательный сертификат для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые впервые получили официальный доход. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, обращение есть в распоряжении ТАСС.
Как отметил Чернышов, сегодня многие подростки получают первый опыт работы еще во время учебы в школе или колледже: устраиваются на временную или сезонную работу, работают по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера либо оформляют самозанятость. При этом, указал депутат, государственная поддержка молодежи в основном связана с образовательными достижениями или социальными мерами, тогда как первый официальный трудовой опыт не получает дополнительного поощрения.
«Прошу вас рассмотреть возможность введения образовательного сертификата для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет после получения ими первого официального дохода. Предлагается предоставлять такой сертификат подросткам, впервые получившим доход по трудовому договору, договору гражданско-правового характера либо в качестве плательщика налога на профессиональный доход», — говорится в обращении.
Согласно инициативе, средства сертификата можно будет использовать на образовательные и развивающие цели. В частности, на покупку учебной литературы, оплату программ дополнительного образования, профессиональных курсов, профориентационных программ, образовательных онлайн-сервисов и других программ, направленных на развитие знаний и практических навыков.
По мнению Чернышова, предлагаемая мера повысит заинтересованность подростков в официальном трудоустройстве, будет способствовать формированию финансовой грамотности и позволит связать первый трудовой опыт с дальнейшим обучением и профессиональным развитием.