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В ЕАО поход за грибами закончился гибелью мужчины

Тело сельчанина нашли в озере на следующий день после исчезновения.

В Еврейской автономной области житель Биробиджанского района утонул во время похода за грибами, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО.

Трагедия произошла на озере Дубки возле села Дубового. По предварительным данным, двое мужчин отправились в лес за грибами. Во время перехода водоёма вброд один из них — мужчина 1965 года рождения — не смог выбраться из воды и пропал.

20 июля погибшего обнаружили без признаков жизни.

В МЧС отметили, что озеро Дубки не оборудовано для купания. Спасатели напоминают, что заходить в воду следует только в специально отведённых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не переоценивать свои силы при переправе через водоёмы и внимательно следить за детьми.

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