В ЕАО поход за грибами закончился гибелью мужчины

В МЧС отметили, что озеро Дубки не оборудовано для купания. Спасатели напоминают, что заходить в воду следует только в специально отведённых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не переоценивать свои силы при переправе через водоёмы и внимательно следить за детьми.